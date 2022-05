Cerinnov : bon point

(Boursier.com) — Cerinnov grimpe de 1,4% à 1,30 euro ce jeudi, alors que le groupe a signé de nouvelles commandes fermes pour un montant total de près de 2 millions d'euros, facturables et livrables en 2022, auprès de clients historiques du groupe. Ces commandes incluent la vente en France et en Italie de machines et de fours à des leaders mondiaux de la céramique dans les arts de la table, clients historiques du Groupe, qui renouvellent leur confiance à Cerinnov Group après des commandes passées en 2021.

"Cette annonce est significative puisqu'elle représente 18% du CA 2022 pour la partie hors consommables (pas inclus dans les montants annoncés concernant les prises de commandes)" commente Portzamparc qui souligne "qu'historiquement, même s'ils ne commandent pas tous chaque année (cycles d'investissements), le groupe bénéficie d'une forte récurrence de ses clients et ces commandes semblent attester que cela est toujours le cas". De quoi viser un cours de 2 euros en restant à l'achat sur le dossier.