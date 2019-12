Cerinnov : augmentation de capital de 1,4 ME

(Boursier.com) — Cerinnov Group, spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, annonce ce jour avoir réalisé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au sens de l'article L.411-2 1o du Code monétaire et financier pour un montant total de 1,4 ME.

Cette augmentation de capital a été effectuée par émission de 725.364 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 1,87 euros, représentant 20% du capital avant réalisation de l'opération et 16,7% du capital post-réalisation de l'opération.

Une opération souscrite par Vatel Capital et les dirigeants de l'entreprise

L'Augmentation de Capital a été souscrite selon les modalités suivantes :

- à hauteur d'un montant de 1,1 ME (soit 80% de l'émission) au bénéfice de FCPI gérés par Vatel Capital ;

- et à hauteur d'un montant de 0,3 ME (soit 20% de l'émission) auprès des dirigeants de l'entreprise, soit M. Arnaud Hory, Président-Directeur Général, Mme Céline Hory, Directeur Général Délégué, M. Rémi Noguera, Directeur Général Délégué, M. Franck Dufour, Directeur Général d'Emaux Soyer et M. Vincent Stempfer, Directeur Général de Cerinnov Inc.

Le management réaffirme ainsi, par sa participation à l'augmentation de capital, sa confiance dans les perspectives du Groupe.

Le produit de cette Augmentation de Capital permet à Cerinnov Group de renforcer ses fonds propres et ses ressources financières afin de poursuivre sa politique 'R&D' et finaliser sa transformation. En parallèle, Cerinnov Group a engagé un plan de réduction de ses charges avec des économies de charges attendues de l'ordre de 0,8 ME qui devraient être générées en année pleine à compter de 2020.