Centrica va supprimer 5.000 emplois

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Centrica n'échappe pas à la crise. Le fournisseur de gaz et d'électricité britannique a dévoilé ce matin un plan de restructuration massif visant à créer un groupe 'plus simple et plus léger'. L'entreprise comptera moins d'unités commerciales et "trois niveaux de gestion seront supprimés afin de créer une organisation plus plate, moins bureaucratique, plus proche du client et plus axée sur lui". Ce modèle opérationnel révisé va déboucher sur la suppression d'environ 5.000 postes (soit environ 19% des équipes), plus de la moitié des départs devant provenir des niveaux de direction. La majeure partie de la restructuration devrait être réalisée au cours du second semestre 2020.

"Je crois que notre modèle commercial complexe entrave la mise en oeuvre de notre stratégie", affirme Chris O'Shea, qui a pris la tête du groupe il y a trois mois. "La dure réalité est que nous avons perdu plus de la moitié de nos bénéfices ces dernières années. Nous devons maintenant nous concentrer sur la modernisation et la simplification de notre façon de faire des affaires... Je regrette sincèrement que ces décisions difficiles doivent être prises et je comprends l'impact sur les collègues qui nous quitteront. Toutefois, les changements que nous proposons d'apporter visent à enrayer notre déclin, à nous permettre de nous concentrer sur nos clients et à créer une entreprise durable".

Confronté à une forte concurrence, à la baisse des prix du pétrole et du gaz naturel combinée à un plafonnement réglementaire des prix, Centrica vit une période pour le moins compliquée. Le titre n'a pas été épargné en bourse avec chute de 86% depuis le début de l'année 2015.