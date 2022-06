Centene dope ses prévisions

(Boursier.com) — Centene gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que l'assureur-santé vient de relever ses estimations financières en termes de bénéfices et d'ajouter 3 milliards de dollars à son programme de rachat d'actions. Le groupe entend également réduire son empreinte immobilière. Ces belles intentions de création de valeur sont donc saluées. Le groupe table désormais, pour 2022, sur un bénéfice ajusté par action allant de 5,55 à 5,7$. Un plan de rachat de dette d'un milliard de dollars est en outre annoncé. Les revenus 2022 Premium et Services sont désormais anticipés entre 134,3 et 136,3 milliards de dollars.