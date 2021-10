Cenergy : un partenariat avec Ørsted est à l'étude

(Boursier.com) — En réponse à une demande de la Commission Hellénique du Marché des Capitaux et en référence à une article de la presse électronique, Cenergy Holdings SA informe qu'elle "explore constamment les coopérations possibles visant à utiliser ses actifs et son savoir-faire dans l'industrie des câbles sous-marins ainsi qu'à investir dans de nouvelles opportunités commerciales dans le but ultime de servir au mieux ses intérêts d'entreprise".

Dans ce contexte, la possibilité d'un partenariat avec Ørsted, leader mondial du développement de l'éolien offshore, pour la mise en place d'une usine de câbles sous-marins interconnexions dans l'Etat du Maryland, aux Etats-Unis, est examinée.

Ce partenariat, dont les termes sont en cours de formulation, est conditionné par l'attribution à Ørsted d'un projet de développement de parc éolien offshore dans le Maryland, une attribution qui devrait être décidée en décembre de cette année.

Cenergy, conformément à la législation des marchés de capitaux, informera les investisseurs de tout développement significatif.