Cenergy : Subsea 7 attribue à Corinth Pipeworks la fourniture de tubes HFW ultra-longs pour le projet offshore KEG d'Aker BP

(Boursier.com) — Pipeworks a signé un accord avec Subsea 7, en Norvège, pour la fabrication et la fourniture de tubes d' acier soudés à haute fréquence (HFW) destinés au raccordement des ressources Kobra East & Gekko (KEG) d'Aker BP au FPSO Alvheim existant, en mer du Nord norvégienne. Cette attribution à CPW est la dernière en date de l'alliance sous-marine d'Aker BP, d'Aker Solutions et de Subsea 7 et s'appuie sur le succès de développements antérieurs de pipelines tels que les projets Skogul, Aerfugl I & II et Hod.

Les 9 km de tubes HFW de 16 pouces destinés à KEG seront fabriqués et revêtus en très grandes longueurs sur le site de Thisvi, en Grèce, puis livrés directement à la base de Subsea 7 à Vigra, en Norvège, pour être assemblés et posés sur des bobines.

Cette attribution est une autre étape importante de la présence croissante de CPW dans le domaine de l'offshore, les utilisateurs finaux et les entreprises de pose utilisant de plus en plus sa dernière technologie de tubes soudés pour les applications offshore critiques.

Corinth Pipeworks s'est forgé une solide réputation dans l'exécution réussie de projets de conduites en mer sur les marchés mondiaux. Nous sommes convaincus que les mesures de réduction des coûts axées sur la technologie, que CPW a introduites, permettront aux projets de raccordement en amont comme KEG de rester un élément important du futur mix énergétique.