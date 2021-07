Cenergy : projet d'interconnexion sous-marine en mer Adriatique

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que Hellenic Cables, son segment Câbles, a signé un contrat avec le principal entrepreneur croate Koncar Group pour la fourniture de 12 km de câbles sous-marins de 110 kV, d'accessoires et de services connexes dans le cadre d'un projet de l'opérateur du système de transmission croate pour le remplacement des lignes de câbles existantes et obsolètes dans la mer Adriatique. Hellenic Cables est enthousiaste à l'idée de participer à ce projet stratégique en Croatie qui permettra de sécuriser l'approvisionnement énergétique des îles de l'Adriatique tout en apportant une contribution significative à l'environnement en réduisant l'empreinte écologique des îles de l'Adriatique. La production des câbles commencera cette année et devrait s'achever en février 2022 dans l'usine ultramoderne de câbles sous-marins d'Hellenic Cables à Corinthe, en Grèce.