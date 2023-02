Cenergy : nouveau contrat pour Hellenic Cables

(Boursier.com) — Cenergy Holdings indique que Hellenic Cables, son segment Câbles, s'est vu attribuer par l'Opérateur Indépendant de Transport d'Electricité de Grèce (ADMIE - IPTO) deux projets "clé en main" pour réaliser la déviation et l'enfouissement de lignes de transmission.

Plus précisément, le premier projet clé en main comprend la conception, la fourniture et l'installation de systèmes de câbles souterrains de 400 kV pour la déviation de la ligne de transmission de 400 kV reliant Larimna à Aliveri, près de la rivière Lilas sur l'île d'Eubée en Grèce centrale. Le second projet clé en main comprend la conception, la fourniture et l'installation de systèmes de câbles souterrains de 150 kV pour la mise en souterrain des lignes de transmission aériennes de 150 kV "Ladon-Patras" et "Patras-Pyrgos" dans la région de Messatida dans le nord du Péloponnèse.

Les projets contribueront à assurer la sécurité de l'approvisionnement du système électrique interconnecté d'une manière sûre, fiable et respectueuse de l'environnement, car les réseaux souterrains réduisent l'exposition aux risques, tout en protégeant l'environnement.

Les projets devraient être achevés en 2024 et les câbles seront fabriqués dans l'usine de Hellenic Cables à Thèbes.