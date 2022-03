Cenergy : Le carnet de commandes franchit la barre du milliard d'euros

(Boursier.com) — Pour la première fois dans l'histoire du Groupe Cenergy, le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros (croissance de 16% en glissement annuel). La rentabilité opérationnelle reste forte avec un EBITDA ajusté de 104 millions d'euros (croissance de 2% en glissement annuel), soutenue par les projets de fabrication de câbles et l'attention constante portée aux produits à valeur ajoutée. Le carnet de commandes franchit également la barre du milliard d'euros au 31 décembre 2021, grâce à d'importantes prises de commandes dans les deux segments au cours du dernier trimestre de l'année.

La dette nette est en baisse de 66 millions d'euros pour atteindre le niveau bas de 264 millions d'euros.

Le bénéfice avant impôt consolidé a été affecté par la provision exceptionnelle de 12,8 millions d'euros suite à la décision exceptionnelle des États-Unis (14 millions de dollars américains, majoré des intérêts), visant à imposer des droits antidumping sur les importations de tubes d'acier (30,5 millions d'euros contre 35,6 millions d'euros en 2020).

Le résultat net après impôt consolidé a atteint 22,1 millions d'euros, contre 24,9 millions d'euros en 2020.

Le flux de trésorerie disponible pour 2021 s'élève à 68 millions d'euros, reflétant une gestion stricte du fonds de roulement et une génération de trésorerie à fort potentiel, avec des dépenses d'investissement de 44,5 millions d'euros, visant à consolider la position du groupe dans la nouvelle ère de la transition énergétique.

Suite à la solide performance enregistrée en 2021 et compte tenu du contexte macroéconomique actuel, le segment Câbles devrait continuer à bénéficier d'un ensemble solide de projets sécurisés, tout en passant par de nouvelles commandes importantes (comme le projet Sofia Offshore Wind Farm (OWF) au Royaume-Uni, le projet Vesterhav OWF au Danemark, etc.). La dynamique favorable du marché, qui indique un fort potentiel du secteur de l'éolien offshore, et la capacité avérée des entreprises du segment à se développer sur de nouveaux marchés annoncent une croissance solide dans un avenir proche...