Cenergy Holdings : succès du projet record de l'interconnexion de Crète

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que l'interconnexion électrique sous marine et souterraine de 178 km entre la Crète et le Péloponnèse, l'un des projets les plus exigeants jamais réalisés dans le monde, entrepris par Hellenic Cables, son segment câbles, et confié par l'opérateur indépendant de transport d'électricité (IPTO) a été électrifié avec succès. Sa réussite marque la première étape de la transition de la Crète vers une énergie propre.

Le projet, qui vise à remplacer les centrales électriques conventionnelles polluantes de Crète, comprend la conception, la fourniture et l'installation clés en main d'un système de câbles sous-marins et souterrains composites de 150 kV pour l'interconnexion de Crète, la plus grande île de Grèce, avec le réseau d'alimentation électrique du continent. Cette première interconnexion sous-marine de la Crète au continent est également la plus longue interconnexion de câbles à courant alternatif haute tension au monde (environ 178 km) et la plus profonde. La pose des câbles sous-marins s'est faite à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 1.000 m.

Au cours de la mise en oeuvre du projet, Hellenic Cables a intégré des innovations significatives tant dans la conception du câble lui-même que pour sa pose, grâce à des installations avancées et de pointe développées spécialement pour ce projet. Outre la profondeur d'eau record de 1.000 m, Hellenic Cables a relevé avec succès les défis posés par l'environnement sous marin et les conditions du fond marin très diversifiés, comprenant des pentes élevées et abruptes du fond marin, des affleurements rocheux tranchants et des fosses à plusieurs endroits. En outre, trois types différents de systèmes de protection des câbles ont été conçus sur mesure en fonction de la profondeur de l'eau, de la géomorphologie et des géorisques sur une longueur de 135 km.

L'achèvement réussi du projet souligne l'engagement d'Hellenic Cables à fournir des solutions de câble de qualité supérieure et durables et réaffirme sa capacité à répondre avec succès aux projets les plus exigeants et les plus difficiles.