Cenergy Holdings : Saipem attribue un contrat pour le pipeline FSRU d'Alexandroupolis à Corinth Pipeworks

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que Saipem SpA a attribué à Corinth Pipeworks, son segment Tubes d'acier, un contrat lié au développement d'un gazoduc offshore et onshore par Gastrade. L'unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) d'Alexandroupolis sera reliée au réseau national de transport de gaz naturel de la Grèce, par un gazoduc de 28 km de long, par lequel le GNL gazéifié sera acheminé vers l'Europe du Nord-Est, avec la perspective d'approvisionner également l'Ukraine.

Le développement du gazoduc joue un rôle décisif dans la sécurité énergétique de la Grèce et de l'Europe du Nord-Est et contribue de manière décisive à la transition énergétique en douceur et à la diversité de l'approvisionnement de cette région extrêmement sensible. L'offre consiste en 28 km de tubes en acier SAWL de 30", qui comprend également un revêtement anticorrosion et un revêtement de poids en béton. La quantité totale de tubes sera fabriquée et revêtue extérieurement dans l'usine de la société à Thisvi, Viotia, en Grèce.

Les livraisons devraient commencer en 2023.