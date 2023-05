Cenergy Holdings : Résultats record au premier trimestre et perspectives financières solides pour l'ensemble de l'année

(Boursier.com) — Cenergy Holdings S.A. annonce aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le premier trimestre

2023. Le Chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023 est de 381 millions d'euros (croissance de 27% en glissement

annuel). La rentabilité opérationnelle du premier trimestre atteint des niveaux record, avec un EBITDA ajusté de 44

millions d'euros, en hausse de 95% par rapport à l'année précédente, grâce à la solide performance des deux segments; le bénéfice net consolidé après impôt s'élève à 15,4 millions d'euros, contre 9,6 millions d'euros au premier trimestre 2022 (+59%).

Suite à d'importantes attributions récentes de projets, le carnet de commandes a atteint 2,27 milliards d'euros au 31 mars 2023, contre 2 milliards d'euros trois mois plus tôt.

Le plan d'expansion de l'usine de câbles sous-marins de Corinthe est en bonne voie; le financement a été assuré par un prêt de 88 millions d'euros, au titre du cadre de cofinancement du FRR grec de la BERD.

L'EBITDA ajusté pour l'exercice 2023 devrait se situer entre 180 et 200 millions d'euros.

Alexis Alexiou, CEO de Cenergy Holdings, a commenté les performances du groupe pour le premier trimestre 2023 : "Les programmes de production à plein régime dans toutes les usines et l'attribution de plusieurs nouveaux projets ont marqué un excellent début d'année et nous ont permis d'enregistrer le meilleur premier trimestre de notre histoire. Notre carnet de commandes s'est stabilisé au-dessus du seuil des 2 milliards d'euros, la demande croissante d'électrification, la forte demande pour l'exploitation des réserves de gaz et le développement des réseaux d'hydrogène restant le principal moteur de la croissance du groupe. L'expansion nécessaire de la capacité des câbles offshore est entièrement soutenue par un partenaire financier solide tel que la BERD. En même temps, la visibilité offerte par les commandes déjà obtenues permet au Groupe de tabler sur un objectif de rentabilité opérationnelle pour l'exercice 2023, en termes d'EBITDA ajusté, de l'ordre de 180 à 200 millions d'euros".