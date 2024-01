Cenergy Holdings remporte un contrat sur des parcs éoliens offshore en Pologne

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce qu'Hellenic Cables, son segment Câbles, a signé un nouveau contrat pour la fourniture de câbles inter-réseaux pour les parcs éoliens offshore de Baltyk II et Baltyk III en Pologne.

La joint-venture d'Equinor et de Polenergia a développé les projets de parcs éoliens offshore MWF Baltyk II et III en Pologne. Hellenic Cables a été désigné par Seaway7 comme sous-traitant principal chargé de la conception, de la fabrication, des essais et de la fourniture d'environ 205 km de câbles inter-réseaux sous-marins de 66 kV et d'accessoires connexes pour ces projets. Les parcs éoliens Baltyk II et III s'étendent respectivement sur 122 km et 117 km. Ils occupent une position stratégique dans le sud-ouest de la mer Baltique, dans les eaux polonaises, à des profondeurs allant de 20 à 45 m.

Hellenic Cables fabriquera les câbles sous-marins dans son usine ultramoderne à intégration verticale de Corinthe, en Grèce. Les câbles seront livrés au cours du premier semestre de 2026.