Cenergy Holdings : Le consortium formé par Hellenic Cables et Jan de Nul signe un contrat avec RWE pour Thor

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que RWE a choisi un consortium formé par Jan de Nul et Hellenic Cables, son segment Câbles, pour fournir l'ensemble du système de câbles pour Thor, le plus grand parc éolien offshore du Danemark.

Le parc éolien offshore d'une capacité prévue de plus de 1.000 ?W, Thor sera construit dans la mer du Nord danoise, à environ 22 km de Thorsminde, sur la côte ouest du Jutland. Une fois pleinement opérationnel, ce qui est prévu au plus tard à la fin de 2027, Thor devrait être capable de produire suffisamment d'électricité verte pour alimenter l'équivalent de plus d'un million de foyers danois.

Le projet clé en main de Thor comprend la conception, la fabrication, la fourniture, le transport, l'installation, la jonction, la terminaison et les essais du système de câbles d'exportation HVAC de 275 kV et du système de câbles inter réseaux de 66 kV. Le système de câbles d'exportation se compose de deux câbles offshore de 30 km, de câbles terrestres d'une longueur totale d'environ 26 km et d'accessoires connexes. Le système de câbles inter-réseaux se compose d'environ 200 km de câbles sous-marins et d'accessoires associés.

Les câbles seront produits dans l'usine de câbles sous-marins ultramoderne et verticalement intégrée d'Hellenic Cables à Corinthe, en Grèce. La production des câbles est échelonnée entre 2023 et 2025.

Jan De Nul se chargera du transport et de l'installation des câbles d'exportation et des câbles interréseaux à l'aide de son navire de pose de câbles Connector et protégera les câbles offshore en les enfouissant sous le plancher océanique à l'aide de l'une de ses puissantes trancheuses de câbles sous-marins.

Pål Coldevin, vice-président exécutif du développement offshore pour les pays nordiques, la Pologne et les pays baltes chez RWE Offshore Wind : "Avec Thor, nous contribuerons massivement à la réalisation des objectifs climatiques ambitieux du Danemark. Pour déployer ce projet offshore, nous nous appuierons sur notre expérience de plus de 20 ans dans l'éolien offshore et sur des fournisseurs expérimentés, tels que Hellenic Cables et Jan de Nul."