Cenergy Holdings : L'EBITDA ajusté ressort à 22,6 millions d'euros au T1

(Boursier.com) — Cenergy Holdings S.A. annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022, marqués par un solide début d'année avec une progression du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Le Chiffre d'affaires est de 300 millions d'euros, soit 31% plus élevé que le trimestre correspondant de l'année précédente (T1 2021 : 228 millions d'euros). Le carnet de commandes est stable à 1 milliard d'euros au 31 mars 2022.

L'EBITDA ajusté ressort à 22,6 millions d'euros, soit 25% plus élevé qu'au T1 2021, grâce à la forte croissance des câbles ; l'EBITDA passe à 25,8 millions d'euros, soit 39% de plus en glissement annuel (T1 2021 : 18,6 millions d'euros), confirmant la résistance de Cenergy Holdings aux conditions de marché très volatil et difficile. Le résultat consolidé avant impôt est de 12,3 millions d'euros, contre 4,9 millions d'euros au premier trimestre 2021.

Commentant la performance du Groupe, Alexis Alexiou, CEO de Cenergy Holdings, a déclaré : Le début de l'année 2022 a été satisfaisant car nous avons constaté une augmentation de l'activité sur toutes les lignes de production dans le segment Câbles, tandis que les récentes attributions dans le segment des Tubes d'acier nous confortent pour une année positive. Cenergy Holdings tire profit des mégatendances durables et surtout de la transformation verte mondiale étant la plus importante. La croissance du chiffre d'affaires et de toutes les mesures de rentabilité au début de l'année 2022 témoigne du potentiel porté par ces mégatendances.