Cenergy Holdings : Hellenic Cables va réaliser l'interconnexion électrique entre Zakynthos et Kyllini

(Boursier.com) — Hellenic Cables, le segment Câbles de Cenergy Holdings, a été chargé par IPTO de réaliser l'interconnexion électrique entre Zakynthos et Kyllini, d'une longueur totale de 23 km.

Le projet "clé en main" comprend la conception, la fabrication et la fourniture de câbles haute tension terrestres et sous-marins de 150kV ainsi que les accessoires associés, les travaux de génie civil pour l'installation des câbles terrestres, la pose et la protection des câbles sous-marins, les transitions entre les câbles terrestres et sous-marins, la jonction et les terminaisons aux sous-stations qui seront construites par IPTO, ainsi que les essais et la mise en service.

L'interconnexion électrique de Kyllini-Zakynthos est un projet important dans la région des îles Ioniennes. Il vise à moderniser le réseau de transport d'électricité de la Grèce occidentale. La connexion actuelle est en service depuis le début des années 1980. En raison de son âge, son remplacement a été considéré comme une priorité par l'opérateur, de sorte que la nouvelle connexion modernisée sera prête à couvrir les charges accrues de l'île dès la saison estivale suivante.

La réalisation du projet, y compris l'installation des câbles, devrait être achevée dans les 10 mois suivant la signature du contrat. Les câbles seront fabriqués dans l'usine ultramoderne de câbles sous-marins de Hellenic Cables à Corinthe et dans l'usine de câbles terrestres de Thiva.