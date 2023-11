Cenergy Holdings : Hellenic Cables signe un contrat avec Energinet

(Boursier.com) — Hellenic Cables, le segment Câbles de Cenergy Holdings, signe un contrat avec Energinet pour la fourniture de câbles destinés à une interconnexion haute-tension entre la Suède et le Danemark. Ce contrat marque une étape importante dans le renforcement des réseaux d'énergie grâce à la fourniture, l'installation, les essais et la terminaison d'un système de câbles d'interconnexion de 400kV à la pointe de la technologie.

Hellenic Cables sera responsable de la fourniture du système de câbles, de la supervision de l'installation et des essais, ainsi que des travaux de jonction et de terminaison de l'interconnexion de 400kV entre le Danemark et la Suède. Hellenic Cables sera responsable de la conception, la fabrication et la livraison de 30km de câbles sous-marins et de 12km de câbles souterrains unipolaires de 400kV, renforçant ainsi l'épine dorsale de la connectivité énergétique transfrontalière.

Le contrat comprend la fabrication de câbles sous-marins unipolaires à très haute tension 400kV AC et de câbles souterrains unipolaires 400kV AC qui seront produits dans les usines de la société en Grèce. Plus précisément, Hellenic Cables produira les câbles sous-marins dans son usine ultramoderne de Corinthe et les câbles souterrains dans son usine spécialisée dans les câbles terrestres à Thèbes.

La production devrait commencer en 2023 et la livraison est prévue pour le 1er semestre 2024.