Cenergy Holdings : Hellenic Cables remporte un contrat de fourniture de câbles avec Seaway7

(Boursier.com) — Nouveau contrat pour Hellenic Cables ! Le segment Câbles de Cenergy Holdings vient en effet de signer un contrat avec Seaway7 pour le parc éolien offshore East Anglia Three, développé par ScottishPower Renewables. "Cette collaboration souligne l'engagement d'Hellenic Cables à fournir des solutions de câbles de haute qualité pour les projets d'énergie renouvelable et réaffirme sa position d'acteur clé de cette industrie", estime la filiale de Cenergy Holdings.

Le parc éolien offshore East Anglia Three est situé à environ 69 km au nord-est de la côte du Suffolk et aura une capacité installée de 1.400 MW, produisant suffisamment d'électricité verte pour alimenter l'équivalent de plus d'un million de foyers. Une fois opérationnel en 2026, il sera le 2e plus grand parc éolien offshore au monde.

En vertu de ce contrat, Hellenic Cables sera responsable de l'ingénierie, de la fabrication, des essais et de la fourniture d'environ 275 km de câbles sous-marins inter-réseaux à trois conducteurs de 66 kV, ainsi que de la fourniture des accessoires associés. La production débutera en 2024.