Cenergy Holdings : Hellenic Cables remporte deux contrats dans l'éolien

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que Hellenic Cables, son segment Câbles et principal fournisseur de solutions de câbles sous-marins pour l'éolien offshore mondial, a remporté des contrats individuels avec Ørsted et Eversource pour deux projets éoliens offshore aux Etats-Unis.

En vertu de ces contrats, Hellenic Cables se chargera de la conception, de la fabrication, des essais et de la fourniture d'environ 260 km de câbles sous-marins inter-réseaux à isolation XLPE de 66kV et d'accessoires associés pour South Fork Wind et Revolution Wind dans le nord-est des États-Unis. La production sera échelonnée jusqu'en 2024 selon le plan de livraison de chaque projet individuel.

Ørsted et Eversource développent ces projets qui, une fois achevés, produiront environ 830 MW d'énergie propre, soit suffisamment pour alimenter plus de 420.000 foyers. Ces parcs éoliens en mer contribueront de manière significative à la réalisation des objectifs de l'État en matière d'énergie propre.

Hellenic Cables et Ørsted poursuivent leurs discussions concernant un éventuel partenariat pour la construction d'une usine de câbles sous-marins inter-réseaux dans le Maryland, aux Etats Unis.