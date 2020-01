Cenergy Holdings : Hellenic Cables fournira des câbles Inter-Array pour le projet Mayflower Wind

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que sa filiale Hellenic Cables a conclu un accord avec Semco Maritime A/S pour la fourniture de câbles d'interconnexion pour le projet Mayflower Wind, une joint-venture de Shell New Energies US LLC et EDPR Offshore North America LLC. Le projet éolien offshore a été sélectionné par le Commonwealth du Massachusetts pour la fourniture de 804 MW d'énergie propre et renouvelable aux consommateurs d'électricité de l'État du Massachusetts, qui devra débuter en 2025.

Hellenic Cables sera responsable de la conception, de la fourniture et du stockage d'environ 250 km de câbles sous-marins à isolation XLPE de 66 kV, destinés à relier les éoliennes du projet au poste offshore.

Les câbles seront fabriqués dans les usines ultramodernes de câbles sous-marins de Hellenic Cables à Corinthe, en Grèce. Le processus de fabrication continue devrait être accompli à la fin de 2023 et l'installation finale vers 2025.

La société est fière de soutenir Mayflower Wind dans ce projet pionnier, l'un des premiers projets éoliens offshore à l'échelle commerciale aux Etats-Unis, avec son expertise de premier plan dans la conception et la fabrication de câbles. De ce fait, Hellenic Cables est également fière de contribuer à la transition vers une énergie propre aux Etats-Unis.

Hellenic Cables a récemment consolidé sa présence sur le marché de l'éolien offshore des Etats-Unis avec la création de Hellenic Cables America Inc, une filiale détenue à 100%, offrant aux clients américains son support direct et son expertise pendant toute la durée du projet...