Cenergy Holdings : Hellenic Cables et Jan De Nul signent des contrats de câbles d'exportation pour les parcs éoliens offshore Baltyk II et III

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce qu'Hellenic Cables, son segment Câbles, a formé un consortium avec Jan De Nul Group pour concevoir, fabriquer, transporter et installer un ensemble de quatre câbles d'exportation de 220 kV pour les parcs éoliens offshore polonais Baltyk II et Baltyk III.

Une fois achevés, ces parcs éoliens, développés par la coentreprise Equinor et Polenergia, fourniront de l'électricité verte à plus de 2 millions de foyers polonais.

Les parcs éoliens Baltyk II et Baltyk III sont situés dans la zone polonaise de la mer Baltique. Chacun d'entre eux aura une capacité de 720 MW et sera connecté au réseau terrestre par l'intermédiaire de quatre câbles sous-marins CVC, d'une longueur totale de 256km. Baltyk II et Baltyk III seront deux des premiers parcs éoliens offshore opérationnels en Pologne, soutenant le pays dans sa transition vers les énergies renouvelables.

Avec ce projet, Hellenic Cables et Jan De Nul poursuivent leur partenariat pour les travaux de câbles offshore, après leur récente collaboration sur le projet RWE Thor au Danemark et sur le projet DolWin Kappa de TenneT en Allemagne. Hellenic Cables sera responsable de la conception et de la fabrication des câbles HVAC de 220kV dans son usine de Corinthe, en Grèce, tandis que Jan De Nul Group assurera le transport, l'installation et l'enfouissement des quatre câbles d'exportation. Le raccordement des deux parcs éoliens de Baltyk à la terre ferme s'achèvera en 2026.