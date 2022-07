Cenergy Holdings : Hellenic Cables entre sur le marché asiatique

(Boursier.com) — Hellenic Cables, le segment Câbles de Cenergy Holdings, entre sur le marché asiatique en fournissant des câbles inter-réseaux à Hai Long Offshore Wind.

Hellenic Cables a obtenu auprès du projet éolien offshore Hai Long 2 et 3, un accord d'exclusivité et de capacité (ECA) pour la fourniture de câbles inter-réseaux à isolation XLPE de 66 kV et les accessoires associés. Le projet de parc éolien offshore de Hai Long à Taiwan comprendra deux parcs éoliens offshore (OWF), Hai Long 2 (HL2) et Hai Long 3 (HL3), d'une capacité installée totale de 1.044 MW. Le "Projet éolien offshore de Hai Long" est l'un des plus grands parcs éoliens offshore de Taïwan, développé conjointement par Northland Power Inc, Yushan Energy Pte Ltd et Mitsui & Co. et sera situé à 40-50 kilomètres de la côte de Changhua avec une profondeur d'eau de 35 à 55 mètres.

HL2 est divisé en deux parcs éoliens secondaires : HL2A avec une capacité installée maximale de 300MW et HL2B avec une capacité installée maximale de 232MW. HL3 a une puissance installée maximale de 512MW.

Dans le cadre de l'ECA, Hellenic Cables fournira environ 140 km de câbles inter-réseaux de 66 kV à isolation XLPE et les accessoires associés. Les câbles seront produits dans l'usine de câbles sous-marins ultramoderne et verticalement intégrée de Hellenic Cables à Corinthe, en Grèce. La fabrication sera achevée au 1er trimestre de 2024 pour Hai Long 2 et au 4e trimestre de la même année pour Hai Long 3.