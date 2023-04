Cenergy Holdings : Fulgor signe un accord de prêt de 88 ME avec la BERD

(Boursier.com) — Fulgor SA, une filiale à part entière d'Hellenic Cables qui est le segment Câbles de Cenergy Holdings, a signé un accord de prêt de 88 millions d'euros avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Le projet fait partie du cadre de cofinancement du Mécanisme de redressement et de résilience de la Grèce (RRF) de la BERD, mis en oeuvre dans le cadre du plan national de redressement et de résilience "Grèce 2.0", financé par le programme NextGenerationEU de l'Union européenne (UE).

Le prêt consiste en un financement de 62,8 ME de la BERD, combiné à 25,2 ME de prêts du RRF acheminés par l'intermédiaire du ministère grec des finances.

Les fonds seront utilisés pour soutenir un programme d'investissement pouvant atteindre 110 ME, afin d'augmenter la capacité annuelle de production de câbles de Fulgor, comme annoncé le 19 janvier 2023, ainsi que les dépenses de fonds de roulement associées une fois que la nouvelle capacité de production sera disponible, et les initiatives de recherche et développement (R&D) à entreprendre au cours des années suivantes. Les 22 ME restants (20 %) du coût du projet seront couverts par Fulgor.

La mise en oeuvre du plan d'investissement 2023-2025 de Fulgor soutiendra la capacité de l'entreprise à fabriquer des infrastructures vertes qui favorisent la transition énergétique vers une économie à faible émission de carbone et l'accès à des sources d'énergie propres et abordables. Le projet permettra à Fulgor de participer à de grands projets d'interconnexion et de profiter de la croissance prévue des installations d'énergie éolienne en mer.