Cenergy Holdings : forte génération de trésorerie

(Boursier.com) — Cenergy Holdings S.A. a annoncé ce jour ses résultats financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Le chiffre d'affaires atteint 1,63 milliard d'euros (+14% en glissement annuel) et toutes les unités commerciales enregistrent une hausse des marges. La rentabilité opérationnelle1 atteint 213,8 millions d'euros (+56% en glissement annuel), les deux segments considérant l'exécution sans faille des projets énergétiques comme une priorité absolue.

Le bénéfice net consolidé après impôt a augmenté à 73 millions d'euros, ce qui permet une proposition de dividende supérieure de 60% au dividende de l'année dernière pour atteindre 0,08 euro par action.

Le carnet de commandes se stabilise au-dessus de 3 milliards d'euros à la faveur de commandes substantielles dans les deux segments (3,15 milliards d'euros au 31 décembre 2023)

"L'expansion des capacités de l'usine de câbles offshore est en bonne voie et fait partie d'un vaste programme d'investissement qui concerne toutes les usines (138,4 millions d'euros de dépenses d'investissements au total en 2023) et qui devrait nous permettre de maintenir notre position dans la nouvelle ère de la transition énergétique" commente la direction.

Le flux de trésorerie disponible atteint 76 millions d'euros pour l'année 2023, la dette nette chutant considérablement par rapport aux niveaux de l'année dernière à 377,5 millions d'euros.

La prévision de l'EBITDA ajusté pour l'exercice 2024 est située entre 230 et 250 millions d'euros.