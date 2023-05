Cenergy Holdings : Corinth Pipeworks remporte un contrat pour le pipeline en eau profonde d'Equinor en mer de Norvège

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que Corinth Pipeworks, son segment Tubes d'acier, a remporté un contrat pour la fabrication et la fourniture d'environ 15 kms de tubes d'acier soudés à l'arc submergé longitudinalement de 23 et 26 pouces pour le projet de développement du champ IRPA d'Equinor.

Le gaz de l'IRPA a été découvert dans le bassin de Voring, le champ le plus profond du plateau continental norvégien (1.350 m de profondeur). Il sera exploité et raccordé à la plate forme Aasta Hansteen. Ce projet de raccordement offshore contribuera à accroître l'approvisionnement de l'Europe en gaz et à prolonger la durée de vie de la plate-forme. Les tubes seront fabriqués dans les installations de Corinth Pipeworks en Grèce, et les travaux d'installation en mer commenceront, comme prévu, d'ici 2025.