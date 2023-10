Cenergy Holdings : Corinth Pipeworks remporte un contrat de fabrication de tubes pour le projet Porthos aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que Corinth Pipeworks, son segment Tubes d'acier, a remporté un contrat de plus de 30 millions d'euros pour la fabrication et la fourniture de tubes d'acier soudés à haute fréquence (HFW) pour le projet de transport et de stockage de CO2 de Porthos.

Le pipeline offshore de 16 pouces et de 22 kilomètres comprendra un revêtement anticorrosion, une isolation thermique, ainsi qu'un revêtement de poids en béton (CWC). Le gazoduc transférera le CO2 d'une station de compression à la plateforme P18-A en mer du Nord.

La plateforme gazière existante P18-A sera réaffectée au stockage du CO2. La plateforme sera équipée du matériel nécessaire au transport du CO2 collecté vers les puits d'injection. Les tubes seront fabriqués dans les installations de Corinth Pipeworks en Grèce, et les travaux d'installation en mer commenceront comme prévu en 2026.