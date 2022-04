Cenergy Holdings : Corinth Pipeworks remporte un contrat auprès de Subsea 7 en Norvège

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que Subsea 7 a attribué à Corinth Pipeworks, son segment Tubes d'acier, un contrat portant sur la fourniture de tubes d'aciersoudés à haute fréquence (HFW) pour le raccordement du champ gazier OKEA Hasselmus à la plate-forme de production Draugen en mer du Nord norvégienne via un puits sous-marin. Il s'agira du premier raccordement sous-marin à l'installation exécuté par OKEA, le démarrage étant prévu pour le quatrième trimestre de 2023. Le projet Hasselmus est situé à 7 km au nord-ouest de la plate-forme Draugen.

Cette attribution à Corinth Pipeworks est la plus récente de Subsea 7 et s'appuie sur le succès d'une série de développements antérieurs de pipelines.