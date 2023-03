Cenergy Holdings : Corinth Pipeworks décroche un contrat auprès de ONE-Dyas

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que Corinth Pipeworks, son segment Tubes d'acier, a obtenu un contrat auprès de ONE-Dyas BV pour la fourniture de tubes en acier soudés à haute fréquence (HFW) pour la plate-forme N05-A.

La plateforme N05-A est située en mer du Nord, à environ 20 km au nord de l'estuaire de l'Ems. Ce projet de production de gaz offshore fonctionnera entièrement grâce aux énergies renouvelables du parc éolien de Riffgat, situé à proximité, qui contribue activement à la transition énergétique et à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris sur le climat.

Le contrat porte sur environ 16 km de conduites soudées à haute fréquence (HFW) d'un diamètre de 20 pouces et comprend un revêtement externe à trois couches de polypropylène et de béton (ciment), cette dernière opération étant effectuée au même endroit que la fabrication de la conduite. Les tubes HFW seront fabriqués dans l'usine de Corinth Pipeworks en Grèce et seront livrés d'ici 2023.

En outre, le gazoduc sera certifié conformément au code de certification ASME B31.12 option B pour les gazoducs à hydrogène, ce qui permettra d'envisager à l'avenir le transport de 100% d'hydrogène.

Ce projet est important dans le cadre des efforts visant à réduire l'empreinte environnementale de la production de gaz naturel à l'aide d'électricité provenant de sources renouvelables, telles que les parcs éoliens en mer. L'électricité produite par le parc éolien pourra être convertie en hydrogène vert et transportée par pipelines jusqu'au réseau terrestre.