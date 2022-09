Cenergy Holdings : Corinth Pipeworks décroche le chantier du champ gazier offshore de Fenix en Argentine par TotalEnergies

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que Corinth Pipeworks, son segment de tubes d'acier, a été sélectionné par TotalEnergies et ses partenaires (WintershallDea et Pan American Sur) pour fabriquer et fournir environ 40 km de tubes en acier de 24 pouces soudés à l'arc submergé dans le sens longitudinal pour le gazoduc d'exportation Fenix Phase 1.

Le champ gazier de Fenix fait partie de la licence Cuenca Marina Austral (CMA-1), exploitée par Total Austral en Terre de Feu, en Argentine, depuis les années 1990, l'un des sites de développement offshore les plus au sud du monde. Fenix sera le dernier à être développé avec une plateforme de tête de puits minimale et dirigeant la production vers la plateforme Vega Pleyade pour une connexion sous-marine au pipeline existant vers la terre ferme.

Les tubes seront fabriqués dans les installations de Corinth Pipeworks en Grèce et les travaux d'installation commenceront comme prévu en 2023.

L'étendue de la fourniture comprend également un revêtement anticorrosion externe 3LPE et un revêtement de poids en béton appliqués au même endroit que la fabrication des tubes à Thisvi, en Grèce.