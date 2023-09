Cenergy Holdings : contrat de 10 ME pour Corinth Pipeworks

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que son segment Tubes d'acier, Corinth Pipeworks, a obtenu un contrat par Snam pour la fabrication et la fourniture d'environ 13 km de tubes d'acier soudés à l'arc submergé longitudinalement (LSAW) pour le développement d'un gazoduc offshore et onshore pour l'unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU).

Le contrat est évalué à plus de 10 millions d'euros

Le projet de terminal GNL basé sur une unité flottante dans le port de Ravenne est un projet stratégique qui contribuera à répondre aux besoins énergétiques en Italie, en renforçant la sécurité de l'approvisionnement et la diversification. En outre, le terminal fournira une infrastructure essentielle, avec une capacité de 170.000 mètres cubes et un débit nominal de 5 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Le pipeline sera certifié pour transporter jusqu'à 100% d'hydrogène.

Les tubes d'acier seront fabriqués dans les sites de production de Corinth Pipeworks et comprendront un revêtement interne et externe en polypropylène à trois couches, ainsi qu'un revêtement de poids en béton (CWC), appliqué sur le même site que celui de la fabrication des tubes à Thisvi, en Grèce.

Ce contrat est le dernier en date accordé par Snam. Il repose sur une coopération à long terme avec la société italienne d'infrastructures énergétiques dans le cadre d'une série de projets de pipelines.