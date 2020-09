Cenergy Holdings : comptes publiés

Cenergy Holdings : comptes publiés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2020 et publie son rapport intermédiaire pour la même période. La résilience par ces temps difficiles est génératrice de rentabilité au 1er semestre 2020

La profitabilité opérationnelle est stable en dépit de la baisse des ventes - Les projets du segment Câbles ont permis de délivrer un EBITDA ajusté de 42,4 millions d'euros (contre 41,4 millions d'euros au premier semestre 2019). Le carnet de commandes est bien fourni à 640 millions d'euros au 30 juin 2020 (contre 530 millions d'euros au 31 décembre 2019). Le Bénéfice consolidé avant impôt s'inscrit à 11,8 millions d'euros, contre 8 millions d'euros au premier semestre 2019.

La priorité absolue de la Direction est de protéger et d'assurer la santé et la sécurité des employés, de sécuriser la chaîne d'approvisionnement et de garantir la continuité de la production.

Perspectives

Le monde connaissant à l'heure actuelle une seconde vague de la pandémie du COVID-19, il reste difficile de formuler des prédictions quant à l'étendue et la durée de son impact commercial et économique. Par conséquent, l'éventail des résultats potentiels pour l'économie mondiale est difficile à prédire et les perspectives pour le reste de l'année 2020 dépendront elles-mêmes de la manière dont cette deuxième vague de l'épidémie touchera différentes zones géographiques. En ce qui concerne l'activité des projets de câbles, au vu du carnet de commandes existant et de la nature des projets attribués, et en nous appuyant sur les données et les informations actuellement disponibles, l'impact de la COVID-19 sur les activités à long terme et/ou sur les résultats financiers à court terme devrait être limité.

Considérant les prévisions très favorables en matière de nouveaux projets, le potentiel d'expansion sur de nouveaux marchés, les commandes assurées ainsi que le potentiel de croissance du secteur des câbles offshores, les perspectives pour le segment "Câbles" demeurent dans l'ensemble positives pour 2020. L'usine de Fulgor (c'est-à-dire l'unité des câbles sous-marins) devrait maintenir son haut niveau d'utilisation de sa capacité tout au long de l'année, demeurant le moteur de la rentabilité de l'ensemble du segment.

En outre, dans l'activité des produits "Câbles", certains indices de stabilité de la demande sur les principaux marchés d'Europe occidentale, du Moyen-Orient et des Balkans commencent à émerger, tandis que la demande provenant de l'usage industriel et de la construction présente des signes de reprise, après avoir été fortement impactée durant la première vague de la pandémie. Cependant, ces marchés représentent toujours un défi en termes de concurrence et les filiales du segment chercheront activement à diversifier géographiquement leurs sources de chiffre d'affaires. Enfin, le segment Câbles se concentre toujours sur la bonne exécution des projets existants et sur l'obtention de nouveaux contrats, tout en optimisant les processus internes afin de tirer profit de toute nouvelle opportunité se présentant.

Dans le segment Tubes d'acier, l'environnement économique global dans lequel Corinth Pipeworks opère demeure volatile. Toutefois, CPW a déjà démontré sa solidité dans ces moments difficiles avec une production ininterrompue afin d'honorer ses obligations contractuelles. Son objectif reste la bonne exécution des projets existants et l'obtention de nouveaux contrats sur les marchés onshore et offshore à travers le monde. De ce point de vue, les perspectives pour 2020 demeurent positives étant donné que, pour le deuxième semestre de 2020, il existe encore des commandes considérables en Europe, Amérique, Afrique du Nord et Asie, qui assurent l'utilisation élevée des capacités de son usine de Thisvi.

Dans l'ensemble, en dépit de la volatilité actuelle du marché mondial, Cenergy Holdings s'attend à maintenir la dynamique positive acquise en 2019. Le modèle d'entreprise diversifié et la structure organisationnelle solide de ses sociétés continuent d'assurer la résilience dans cet environnement difficile, ce qui donne confiance en une croissance durable à long terme.

Calendrier financier

Résultats annuels de Cenergy Holdings 2020 : 17 mars 2021

Assemblée Générale Ordinaire 2021 : 25 mai 2021.