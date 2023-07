Cenergy Holdings : Chevron Mediterranean Limited attribue à Corinth Pipeworks le projet du champ Leviathan en eaux profondes

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que Corinth Pipeworks, son segment Tubes d'acier, s'est vu attribuer un nouveau projet par Chevron Mediterranean Limited. S'appuyant sur le succès de précédents contrats, tels que le projet Tamar en eaux profondes en 2022, Corinth Pipeworks a été sélectionné pour fabriquer et fournir environ 118 km de tubes d'acier soudés à l'arc submergé longitudinalement (SAWL) pour le projet Leviathan en eaux profondes.

Le champ gazier Leviathan est situé en Méditerranée orientale, au large de la côte israélienne, qui abrite également les champs Tamar et Karish-Tanin. Il s'agit du plus grand réservoir de gaz naturel de la Méditerranée et de l'un des plus grands actifs productifs de la région. La profondeur d'eau du champ varie entre 1.540 m et 1.800 m.