Cenergy Holdings : beau contrat d'Hellenic Cables en mer Baltique

(Boursier.com) — Hellenic Cables S.A. a remporté un contrat EPCI pour l'interconnexion du réseau de la station secondaire offshore occidentale du parc éolien offshore Gennaker dans la mer Baltique, en Allemagne.

Hellenic Cables SA, le segment Câbles de Cenergy Holdings, a remporté un contrat auprès de 50Hertz Offshore GmbH pour la livraison clé en main de deux systèmes de câbles d'exportation destinés à l'interconnexion au réseau allemand de la Western Offshore Sub Station de Gennaker, un parc éolien offshore d'une capacité d'environ 927MW situé dans la mer Baltique allemande, utilisant la technologie 220kV AC. Gennaker sera l'un des parcs éoliens offshore les plus puissants de la mer Baltique à ce jour, et contribuera ainsi de manière importante aux plans et objectifs ambitieux du gouvernement allemand pour accélérer la transition énergétique.

Les travaux d'Hellenic Cables comprennent la conception, l'ingénierie, la fabrication, la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service de deux systèmes de câbles d'exportation, qui relieront une nouvelle sous-station terrestre située près de Gnewitz dans le nord de l'Allemagne à la sous-station offshore occidentale du parc éolien offshore de Gennaker dans la mer Baltique. Les deux systèmes de câbles d'exportation comprendront 80 km de câbles sous-marins de 220kV et 210 km de câbles souterrains de 220kV, ainsi que les accessoires correspondants.

Les câbles sous-marins seront fabriqués dans l'usine ultramoderne d'Hellenic Cables S.A. à Corinthe, en Grèce, et les câbles souterrains dans l'usine de Hellenic Cables SA à Thèbes, en Grèce.

La valeur du contrat s'élève à environ 450 millions d'euros.

L'installation et la livraison sont attendus en 2027.