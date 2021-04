Cenergy Holdings : attribution d'un nouveau projet de pipeline offshore dans la région de la Méditerranée orientale à Corinth Pipeworks

(Boursier.com) — Cenergy Holdings SA annonce que Corinth Pipeworks S.A., son segment Tubes d'acier, a signé un accord pour fabriquer et fournir des tubes d'acier à Israel Natural Gas Lines (INGL), leader de la distribution de gaz naturel en Israël, pour la section offshore d'un nouveau gazoduc à haute pression entre les villes d'Ashdod et d'Ashkelon.

Chevron, après avoir récemment finalisé son acquisition de Noble Energy, en tant qu'opérateur des champs gaziers offshore Leviathan et Tamar, a conclu un accord avec INGL pour la fourniture de services de transport de gaz naturel.

Le nouveau système de gazoduc, en plus de l'extension d'autres lignes, permettra à Chevron et à ses partenaires de livrerjusqu'à 7 milliards de mètres cubes de gaz par an en Égypte.

Le contrat de Corinth Pipeworks pour environ 50 km de tubes de conduite LSAW de 36 pouces comprend également un revêtement anticorrosion et un revêtement de poids de béton, qui seront tous fabriqués dans l'usine de Thisvi en Grèce au cours de l'année 2021. L'installation du pipeline devrait commencer en 2022. Il s'agit d'un projet important pour Corinth Pipeworks d'une valeur contractuelle entre 35 à 50 millions d'euros.

Cette attribution est une autre étape importante dans la présence offshore de Corinth Pipeworks dans la région du sud est de la Méditerranée, après l'achèvement réussi des gazoducs Leviathan et Karish.