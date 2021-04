Cenergy : Hellenic Cables sélectionné pour fabriquer la connexion sous-marine du plus grand parc éolien de Grèce

(Boursier.com) — Cenergy Holdings SA annonce qu'Hellenic Cables, son segment Câbles en co-entreprise avec Asso.subsea Ltd., a été sélectionné par Terna Energy S.A., à la suite d'un appel d'offres international, pour la conception, la fabrication, la fourniture et l'installation du système de câbles sous-marins de 150 kV qui reliera le parc éolien Kafireas II de 330 MW, en cours de construction, au réseau continental de la Grèce.

Le parc éolien Kafireas II, situé dans la partie la plus méridionale de l'île d'Eubée, sera raccordé au réseau national de transport d'électricité à la sous-station Lavrion de 150 kV d'IPTO. Le système de câbles d'interconnexion comprend environ 70 km de câbles sousmarins composites tripolaires de 150 kV et 11 km de câbles terrestres souterrains unipolaires de 150 kV, ainsi que tous les accessoires, joints, terminaisons et raccords nécessaires à l'achèvement du système.

La production des câbles commencera bientôt et la mise en oeuvre du projet, y compris l'installation et la protection des câbles sous-marins, devrait être achevée d'ici juin 2022.

Les câbles offshore seront fabriqués dans l'usine ultramoderne de production de câbles sousmarins d'Hellenic Cables à Corinthe, en Grèce, tandis que les câbles terrestres seront fabriqués dans l'usine de la société à Thèbes, en Grèce. Les deux installations disposent d'un personnel hautement qualifié et expérimenté, de capacité de fabrication de classe mondiale et d'un respect strict des meilleures pratiques de production.