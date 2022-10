Cenergy : Hellenic Cables remporte un contrat pour le câble d'exportation Ostwind 3

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que Hellenic Cables, son segment Câbles, a remporté un contrat clé en main auprès de 50 Hz, un important opérateur de réseau de transmission européen, pour Ostwind 3, un système de câble d'exportation de 220kV.

Ostwind 3 reliera un segment de la zone désignée du parc éolien Windanker au réseau de transmission à très haute tension allemand.

Avec le raccordement du parc éolien Windanker, une capacité de 300 MW d'énergie verte sera fournie au réseau allemand, ce qui suffira à alimenter environ 260.000 foyers.

Le contrat porte sur la conception, la fourniture, la livraison, le stockage, l'installation, la jonction, la terminaison, les essais et la mise en service de 105 km de câble d'exportation sous-marin à trois conducteurs (220kV) ainsi que de 13,5 km de câble d'exportation terrestre (220kV), de 2 km de câble de plate-forme (220kV) et de 2 km de câble de plate-forme (66kV).

Les câbles seront produits dans l'usine de câbles sous-marins ultramoderne et verticalement intégrée de Hellenic Cables à Corinthe, en Grèce, et dans son usine souterraine de fabrication de câbles haute tension à Thiva, en Grèce. Un personnel hautement qualifié et expérimenté, associé aux meilleures pratiques de travail dans les deux installations, garantit la fourniture de produits et de services de haute qualité.

La production des câbles sera achevée d'ici octobre 2024 et le chargement est prévu en 2025.