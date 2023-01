Cenergy : Hellenic Cables lance d'importants investissements pour répondre à la demande croissante en matière d'électrification

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce qu'Hellenic Cables, son segment Câbles et principal fournisseur de solutions de transmission d'énergie et de données, lance un programme d'investissement d'environ 80 millions d'euros sur une période de deux ans afin de répondre à la demande croissante d'électrification liée à l'accélération de la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Le programme comprend une expansion majeure de l'usine experte de câbles sous-marins de Corinthe en Grèce qui doublera la capacité de production de câbles sous-marins, fournira un stockage supplémentaire et améliorera considérablement les installations portuaires de l'usine. Dans ce contexte, la société a acquis une propriété voisine d'une surface totale de 43.000 m(2).

Avec cet investissement, Hellenic Cables améliorera l'actuel centre industriel d'excellence pour la fabrication d'une large gamme de câbles sous-marins, de la moyenne tension à la très haute tension, nécessaires sur des marchés à croissance rapide tels que l'éolien offshore, les interconnexions sous-marines et l'électricité produite à partir des côtes.

Les énergies renouvelables devraient être à la tête de cet effort dans un avenir prévisible, l'essentiel de leur croissance devant provenir de l'éolien offshore. En outre, les interconnexions de réseaux, tant au niveau national qu'international, renforceront la sécurité énergétique. Grâce à cet important programme d'investissement, Hellenic Cables vise à renforcer son rôle en tant qu'acteur clé de cette transition. Les investissements permettront à Hellenic Cables de boucler sans faille un carnet de commandes record et de répondre à la demande croissante ainsi qu'aux attentes plus grandes des clients et des parties prenantes.