Cenergy : Hellenic Cables fournira des câbles inter-réseaux pour les Eoliennes en Mer de Dieppe Le Tréport en France

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce qu'Hellenic Cables, son segment Câbles, a récemment signé un contrat avec DEME Offshore, un entrepreneur leader de l'énergie offshore, pour la fourniture de câbles interréseaux pour les Eoliennes en Mer de Dieppe Le Tréport, un parc éolien offshore en France, situé au large des côtes de la Manche et dont la mise en service est prévue pour 2026. Le parc éolien EMDT OWF est une joint-venture entre Ocean Winds, Sumitomo Corporation et la Banque des Territoires.

Hellenic Cables s'est vu attribuer la responsabilité de concevoir, fabriquer et fournir les câbles interréseaux de 66kV et les accessoires associés qui interconnecteront les éoliennes et les relieront à la sous-station offshore. La fourniture porte sur environ 120km de câbles inter-réseaux de 66kV avec isolation XLPE.

Les opérations de fabrication se feront dans l'usine ultramoderne d'Hellenic Cables à Corinthe, en Grèce, à partir de 2025 et la livraison se fera entre le deuxième et le troisième trimestre de 2025.

D'une puissance installée totale de 496 MW, le parc éolien offshore est situé à 15km au large de la ville du Tréport et à 17km au large de la ville de Dieppe. Ses 62 éoliennes fourniront de l'électricité à 850.000 personnes, soit les deux tiers des habitants de la Seine-Maritime, ou plus que tous les habitants du département de la Somme.