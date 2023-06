Cenergy : Hellenic Cables fournira des câbles inter-réseaux à la plus grande zone éolienne offshore du monde

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce qu'Hellenic Cables, son segment câbles, a signé un contrat avec Orsted, société réputée pour son engagement dans le domaine de la durabilité, pour la fourniture de câbles inter-réseaux pour le parc éolien offshore Hornsea 3. En vertu de ce contrat, Hellenic Cables sera responsable de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de la terminaison et des essais des câbles inter réseaux qui relieront les éoliennes à la station de conversion offshore. La fourniture porte sur environ 262 km de câbles inter-réseaux de 66 kV avec isolation XLPE, soit environ 50% des besoins globaux du parc éolien.

La fabrication commencera au quatrième trimestre de 2025 dans l'usine de câbles sous marins ultramoderne d'Hellenic Cables à Corinthe, en Grèce.

Avec une capacité de 2,85 GW, Hornsea 3 sera en mesure de produire suffisamment d'électricité renouvelable, propre et à faible coût pour alimenter plus de 3 millions de foyers britanniques, contribuant ainsi de manière significative à l'ambition du gouvernement britannique de disposer de 50 GW d'éoliennes offshore en service d'ici 2030. Orsted a récemment indiqué, lors de sa journée de communication aux marchés financiers, qu'elle est de plus en plus convaincue qu'elle sera en position de prendre une décision finale d'investissement pour le projet dans le courant de l'année 2023.

Hornsea 3 sera situé à 160 km de la côte du Yorkshire. Lorsqu'elle sera entièrement opérationnelle, la zone Hornsea d'Orsted - qui comprend Hornsea 1, 2 et 3 - aura une capacité totale supérieure à 5 GW.