Cenergy : du nouveau pour Hellenic Cables

(Boursier.com) — Hellenic Cables, en partenariat avec Jan De Nul, se voit confier les connexions au réseau offshore entre la plateforme DolWin kappa de TenneT et les parcs éoliens offshore N-3.7 et N-3.8 en Allemagne.

Cenergy Holdings annonce qu'Hellenic Cables, son segment Câbles, en partenariat avec Jan De Nul Group, s'est vu confier par TenneT la livraison clé en main de trois câbles de raccordement au réseau offshore HVAC pour les parcs éoliens offshore qui seront développés dans les zones N-3.7 et N-3.8 en Allemagne.

Ces câbles relieront les parcs éoliens à la station de conversion DolWin Kappa, à partir de laquelle des câbles CCHT transfèrent l'énergie produite vers la terre.

En vertu de ce contrat, Hellenic Cables sera responsable de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de la terminaison et des essais de trois câbles de raccordement au réseau HVAC de 155 kV et des accessoires associés. La fabrication est prévue pour 2025 dans l'usine de câbles sous marins ultramoderne d'Hellenic Cables à Corinthe, en Grèce, et la livraison est prévue pour le troisième trimestre 2025.

Après la fabrication de tous les câbles, Jan De Nul se chargera des travaux de transport, de pose et de protection. Un seul câble sera installé entre la zone N-3.7 et le convertisseur DolWin Kappa, sur une longueur de 16,5 km. La zone N-3.8, quant à elle, sera reliée à la station de conversion par deux câbles d'une longueur d'environ 10 km chacun.