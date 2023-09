Cenergy : Croissance dans tous les segments

(Boursier.com) — Cenergy Holdings S.A. annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2023, ainsi que la publication de son rapport intérimaire pour la même période.

Le chiffre d'affaires a atteint 798 millions d'euros, soit une hausse de 21% par rapport au semestre correspondant de l'année précédente (S1 2022 : 659 millions d'euros).

L'amélioration des marges dans les Tubes d'acier et dans l'activité des produits de câbles a permis d'atteindre une rentabilité opérationnelle (EBITDA ajusté) de 86 millions d'euros, basé sur la bonne exécution des projets. Le bénéfice consolidé avant impôt et le bénéfice net après impôt ont augmenté pour atteindre respectivement 30,9 millions d'euros et 23,6 millions d'euros, un résultat nettement supérieur à celui du premier semestre 2022.

Le carnet de commandes a poursuivi sa croissance grâce à de nouvelles attributions et a atteint 2,5 milliards d'euros au 30 juin 2023 (contre 2 milliards d'euros au 31 décembre 2022).

L'expansion de l'usine de câbles sous-marins de Corinthe se poursuit, contribuant ainsi aux dépenses d'investissements totales à hauteur de 58,3 millions d'euros pour le premier semestre 2023.

Les prévisions de l'exercice 2023 pour l'EBITDA ajusté, comprises entre 180 et 200 millions d'euros, sont confirmées.