Cenergy : Corinth Pipeworks remporte un contrat pour le projet Neptun Deep d'OMV Petrom en mer Noire

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que Corinth Pipeworks, son segment Tubes d' acier, en tant que soustraitant de Sumitomo Corporation Europe Limited, fabriquera et fournira environ 160 km de tubes d'acier soudés à l'arc submergé longitudinalement (LSAW) pour le développement d'un gazoduc offshore pour le projet Neptun Deep d'OMV Petrom en mer Noire. Ce contrat important est évalué entre 100 et 150 millions d'euros.

Le bloc Neptun Deep en mer Noire a une superficie de 7.500 km(2) et est situé à une distance d'environ 160 km de la côte roumaine, à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 1.000 mètres. Neptun Deep est le plus grand projet de gaz naturel dans la mer Noire roumaine et le premier projet offshore en eaux profondes en Roumanie.

La canalisation de 30 pouces sera fabriquée dans les installations de Corinth Pipeworks et comprendra un revêtement anticorrosion externe et un revêtement interne permettant d'améliorer l'efficacité de l'écoulement, appliqués sur le même site que la fabrication de la canalisation à Thisvi, en Grèce.

Corinth Pipeworks dispose d'un portefeuille complet de produits et de solutions pour fournir et réaliser des projets de développement offshore difficiles, actuels et futurs, en utilisant la dernière technologie de tubes soudés.