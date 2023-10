Cenergy : Corinth Pipeworks remporte deux contrats pour le gazoduc de la Società Gasdotti Italia

(Boursier.com) — Corinth Pipeworks remporte deux contrats pour le gazoduc de la Società Gasdotti Italia (SGI) dans le sud de l'Italie.

Cenergy Holdings annonce que Corinth Pipeworks, son segment Tubes d'acier, s'est vu attribuer deux contrats d'une valeur supérieure à 10 millions d'euros par Società Gasdotti Italia pour la fabrication et la fourniture d'environ 82 km de tubes d'aciersoudés à haute fréquence (HFW) pour le développement du réseau de gazoducs dans le sud de l'Italie.

Le premier contrat, environ 12 km de tubes DN 350, porte sur le remplacement d'une section du gazoduc Larino-Colleferro, une ligne importante qui relie la partie adriatique du réseau SGI à la partie tyrrhénienne.

Le second contrat porte sur la fourniture d'environ 70 km de tubes DN 300 pour la construction d'un nouveau tronçon du réseau, appelé "Lucera - San Paolo di Civitate", dans la région des Pouilles. Ce tronçon de canalisation sera particulièrement adapté à la production et à l'injection de biométhane dans le réseau.

Les canalisations des deux contrats seront certifiées pour transporter jusqu'à 100% d'hydrogène. Corinth Pipeworks utilise des technologies et des infrastructures de pointe, fournissant des solutions certifiées pour le transport d'hydrogène pour ces nouveaux gazoducs. Par conséquent, les conduites en acier produites aujourd'hui et installées dans le réseau gazier actuel pourront répondre au mix énergétique de demain.