Celyad va procéder à des ventes d'ADS sur le Nasdaq via l'ATM

(Boursier.com) — Celyad Oncology a conclu un "Open Market Sale Agreement" avec Jefferies LLC agissant en tant qu'agent de vente. Selon ce contrat, la société peut de temps à autre vendre pendant une période allant jusqu'à 36 mois, par le biais d'une offre ATM ("At-the-market offering"), jusqu'à 25.000.000 dollars de nouvelles ADS ("American Depositary Shares"), chacune représentant une action ordinaire de la société, en supposant que l'offre comporte la vente de 2.522.704 ADS à un prix de 9,91 dollars par ADS, soit le dernier prix de vente des ADS publié sur le Nasdaq Global Market le 8 septembre.

Le nombre réel d'ADS émis variera en fonction des prix de vente dans le cadre de cette offre, mais le nombre d'actions ordinaires ne devra pas dépasser 2.777.777 millions d'actions. Les nouvelles ADS seront vendues au prix du marché en vigueur à ce moment-là. Les ventes d'ADS via l'ATM ne seront effectuées qu'aux États-Unis sur le Nasdaq Stock Market ou tout autre marché américain existant pour les ADS. Aucune vente d'ADS ne sera effectuée en Belgique ou par l'intermédiaire d'Euronext.

Celyad Oncology a actuellement l'intention d'utiliser le produit net des ventes d'ADS via l'ATM pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris, mais sans s'y limiter, la recherche et le développement des candidats CAR-T cliniques et précliniques de la société.