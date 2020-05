Celyad : reste en ligne

(Boursier.com) — Celyad recule de 1,7% ce jeudi à 8,10 euros, alors que le groupe disposait fin mars d'une trésorerie de 33,8 ME (vs 39,3 ME T4 2019), soit un 'cash burn' de 5,5 ME sur le T1, en ligne avec les prévisions... La visibilité financière est ainsi maintenue jusqu'à la fin du S1 2021.

Par ailleurs d'un point de vue clinique, la société semble tenir le calendrier malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, souligne Portzamparc. "En effet, au T1 Celyad a démarré la phase d'expansion de son étude THINK évaluant CYAD-01 produit par OptimAb, avec des résultats préliminaires attendus au S2 2020, initié le recrutement des patients dans le cadre de l'étude de phase I CYCLE-1 évaluant CYAD-02 après pré-conditionnement (résultats préliminaires au S2 2020), prévu de présenter des données complémentaires de l'essai de phase I alloSHRINK qui évalue son candidat allogénique phare CYAD-101, et enfin Celyad prévoit de soumettre une IND pour CYAD-211, candidat allogénique basé sur sa technologie shRNA d'ici la fin du S1 2020".

Portzamparc souligne que "Celyad reste en ligne avec ses guidances 2020... La crise sanitaire n'a engendré que de légers retards de recrutement de patients, sans affecter la trésorerie et la visibilité financière de la société sur le T1. Nous ne revoyons donc pas nos scénarios" conclut l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier.