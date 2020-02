Celyad : rendez-vous à suivre !

Celyad : rendez-vous à suivre !









(Boursier.com) — Celyad, société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui que ses équipes dirigeantes participeront aux conférences ci-dessous en février et mars 2020 :

9th Annual SVB Leerink Global Healthcare Conference

Date : Mardi, 25 février 2020

Heure de présentation : 15h30 ET

Localisation : New York, New York

Webcast : Une retransmission en direct et archivée de la présentation sera disponible dans la section "Evénements & Webcasts" du site web du Celyad

3rd Annual CAR-TCR Summit Europe

Date : Mercredi 26 février 2020

Heure de présentation : 12h30 GMT

Localisation : Londres, Royaume-Uni

27th International Molecular Med Tri-Conference

Dateb: Mercredi 4 mars 2020

Heure de présentation : 14h35 PT

Localisation : San Francisco, Californie

Cambridge Healthtech Institute's 5th Annual Immuno-Oncology Summit Europe 2020

Date : Mercredi 11 mars 2020

Heure de présentation : 9h05 GMT

Localisation : London, United Kingdom

BioCapital Europe 2020

Date : Jeudi 12 mars 2020

Heure de présentation : 15h50 CET

Localisation : Amsterdam, Pays-bas

VFB Congress Happening

Date : Samedi 28 mars 2020

Heure de présentation : 13h40 CET

Location : Anvers, Belgique.