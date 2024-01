Celyad : quelles perspectives pour 2024 ?

(Boursier.com) — Celyad Oncology, publie aujourd'hui une mise à jour de ses activités pour le quatrième trimestre fiscal 2023, ainsi que ses perspectives pour l'année 2024.

Michel Lussier, Chief Executive Officer par intérim de Celyad Oncology, a commenté : "2023 a été une année très importante pour Celyad Oncology, après les changements survenus en 2022. Notre équipe de recherche a fait des progrès remarquables pour élargir la gamme d'indications cancéreuses potentiellement ciblées par les cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) et pour mieux combattre les principales limites des thérapies CAR T actuelles. Nous avons partagé de nouvelles données lors de plusieurs conférences scientifiques et commerciales tout au long de l'année, et nous avons également publié dans des revues scientifiques évaluées par les pairs à fort impact. Nous sommes impatients de voir l'impact de nos efforts pour libérer la puissance de notre propriété intellectuelle et rester à la pointe du développement des cellules CAR-T de nouvelle génération."

Au 31 décembre 2023, la société disposait de trésorerie et équivalents de trésorerie de 3 millions d'euros et des placements de trésorerie de 4 millions d'euros. La société prévoit que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie ainsi que ses placements de trésorerie devraient être suffisants pour financer les dépenses opérationnelles et les besoins en dépenses d'investissement jusqu'au deuxième trimestre de 2025.

Dès lors la société continue de projeter que sa trésorerie et équivalents de trésorerie existants seront suffisants pour financer ses dépenses d'exploitation et d'investissement estimées au-delà des 12 prochains mois au moins à compter de la date de ce communiqué de presse.

Perspectives pour 2024

Plus de données et de preuves dans le contexte de la plateforme de CAR-Ts multispécifiques et de l'approche de multiplexage de shRNAs seront communiquée durant la première moitié de 2024, avec pour objectif de développer les produits afin qu'ils soient prêts pour un potentiel lancement d'essais cliniques soit par la Société et/ou par le biais de partenariats stratégiques;

Celyad Oncology participera au 7ème sommet CAR-TCR Europe à Londres, Royaume-Uni (du 27 au 29 février 2024), le forum incontournable pour échanger et rester à la pointe des innovations dans le domaine des thérapies cellulaires.

Calendrier Financier 2024

5 Avril 2024 : Résultats financiers annuels de l'année 2023

6 Mai 2024 : Assemble générale annuelle des actionnaires

6 Août 2024 : Résultats intermédiaires du premier semestre de 2024.