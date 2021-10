Celyad présentera de nouvelles données sur le programme de thérapie CAR T allogénique

(Boursier.com) — Celyad Oncology, société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé que trois abstracts concernant ses programmes de thérapies CAR T allogéniques allaient être présentés au Congrès annuel de la Society for Immunotherapy for Cancer (SITC) qui se déroulera en présentiel à Washington D.C. et en virtuel, du 10 au 14 novembre prochain. Les Posters incluront des données complémentaires sur les capacités de multiplexing de Celyad en utilisant la technologie d'ARN en épingle à cheveux (shRNA), le premier candidat allogénique CAR T renforcé avec l'IL-18 de la Société, CYAD-203, ainsi que la phase 1b évaluant CAYD-101 chez les patients atteints d'un Cancer Colorectal métastatique réfractaire (mCRC), KEYNOTE-B79.