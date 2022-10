Celyad présente une mise à jour de sa stratégie d'entreprise

(Boursier.com) — Celyad Oncology, société de biotechnologie de stade clinique axée sur la découverte et le développement de traitements anti-cancéreux à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), présente aujourd'hui une mise à jour de sa stratégie d'entreprise et de ses programmes d'essais cliniques, ainsi que les étapes opérationnelles et organisationnelles et les mesures d'économie qui en découleront.

Mise à jour du la stratégie d'entreprise

Celyad Oncology focalise progressivement sa stratégie d'entreprise sur la valorisation de son important portefeuille de droits intellectuels, au travers de ses efforts en matière de recherche et développement où la société a la plus grande expertise. Les brevets américains de la société concernant la thérapie CAR T allogénique et les thérapies basées sur le récepteur NKG2D ouvrent la voie au développement de programmes de propriété intellectuelle et à des associations avec des tiers pour l'octroi de licences pour ces brevets.

La société continue aussi d'exploiter le potentiel dynamique de la plate-forme shRNA, y compris le multiplexage shRNA qui permet de moduler plusieurs gènes simultanément, et son potentiel à servir de pilier pour les CAR renforcés utilisant la franchise propriétaire shARC (shRNA armored CAR) qui permettent d'améliorer l'activité anti-tumorale des cellules CAR-Ts. La Société progresse actuellement dans plusieurs programmes de découverte, y compris dans les CARs à double ciblage avec les capacités du récepteur NKG2D et également dirigés contre une cible non dévoilée, qui pourraient être utilisés pour diminuer le risque de rechute ou de résistance observé régulièrement avec les approches CAR-T traditionnelles à ciblage unique.

"Dans le cadre de l'instauration du Celyad 2.0, nous mettons l'accent sur nos principaux actifs, notre plateforme de recherche et nos droits intellectuels qui apporteront une valeur durable à la société" a déclaré Michel Lussier, PDG et directeur par intérim.

Mise à jour des programmes cliniques

CYAD-101 - Candidat NKG2D CAR T allogénique basé sur TIM pour le cancer colorectal métastatique (mCRC)

Sur base d'une analyse stratégique, financière et médicale, prenant en compte les coûts associés à la poursuite du programme et les retards pour atteindre les étapes médicales clés suite à la levée de la suspension de l'étude clinique précédemment communiquée, la société a décidé d'interrompre le développement de CYAD-101;

Aucun nouveau problème de sécurité pour les patients n'a conduit à cette décision;

Tous les patients actuellement dans les essais CYAD-101 continueront à être suivis conformément aux procédures prévues dans le protocole clinique;

CYAD-211 - Candidat anti-BCMA CAR T allogénique à base de shRNA pour le myélome multiple réfractaire ou récidivant (r/r MM).

Celyad Oncology continue d'évaluer le CYAD-211 dans l'essai de phase 1 IMMUNICY-1, qui a été développé pour valider la technologie shRNA en clinique. Les données ont montré une utilisation sûre du shRNA à ce jour, et son utilisation en tant que technologie pour contrôler la maladie du greffon contre l'hôte (graft versus host disease, GvHD en anglais) potentiellement associé aux CAR T allogéniques semble être une approche viable.

Des mises à jour cliniques sont attendues d'ici la fin de l'année.