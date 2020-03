Celyad : précise son calendrier

(Boursier.com) — Celyad annonce aujourd'hui que sa société publiera les résultats financiers et opérationnels de 2019 dans la soirée du mardi 24 mars 2020.

Suite au communiqué de presse, l'équipe dirigeante de Celyad tiendra une conférence téléphonique le mercredi 25 mars à 13h00 CET / 8h00 ET pour discuter des résultats financiers de 2019 et faire le point sur les progrès récents et les étapes importantes à venir de la Société.

Un enregistrement audio de la conférence sera disponible après la conférence sous la rubrique "Evénements & Webcasts" du site Celyad.

De plus, compte tenu des préoccupations grandissantes concernant la propagation du coronavirus, COVID-19, la société a décidé de reporter son évènement "Research & Development Day" initialement prévu le 18 mars à une date ultérieure cette année...